Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy kräftig angehoben, von 83 auf 97 €. Die Einstufung bleibt "Buy". Analyst Martin Comtesse hat im Zuge der laufenden Berichtssaison seine Schätzungen für europäische Midcaps überarbeitet und dabei auch seine Favoritenliste neu sortiert. Redcare verdrängt DocMorris Was bei dieser Neuaufstellung auffällt: DocMorris fliegt bei Jefferies aus dem "Buy"-Lager raus, Redcare übernimmt den Platz. Comtesse begründet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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