Bettina Orlopp hat ihre erste klare Botschaft gesendet. Die neue Vorstandsvorsitzende der Commerzbank will die Bank eigenständig halten und macht keinen Hehl daraus: Wer die Commerzbank übernehmen will, muss deutlich mehr auf den Tisch legen als bislang diskutiert. Das ist eine direkte Ansage Richtung UniCredit. UniCredit kurz vor der faktischen Mehrheit Der Zeitpunkt von Orlopps Positionierung ist kein Zufall. UniCredit hält mittlerweile Zugriff ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de