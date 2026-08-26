Zug - Seraina Invest baut ihren Verwaltungsrat gezielt aus: Per 1. August 2026 hat Dr. Andreas Przewloka seine Tätigkeit als Verwaltungsrat der Seraina Invest AG aufgenommen. Mit ihm gewinnt Seraina Invest eine international erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassender Expertise in der Finanzindustrie, in Unternehmensführung und Risikomanagement sowie in Governance und strategischer Unternehmensentwicklung. Dr. Przewloka leitete zuletzt von 2023 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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