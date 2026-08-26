Bozen - Drei Startups, eine gemeinsame Lösung: Kinsect, Reploid und Solos zeigen im NOI Techpark, wie aus Vernetzung konkrete Innovation entsteht. Der Startup Incubator in Bozen bringt dafür Innovationstreibende, Know-how und Märkte zusammen. Wie lassen sich Fische züchten, ohne dafür Fischmehl als Proteinquelle einzusetzen? Und wie können gleichzeitig Reststoffe aus der Lebensmittelproduktion sinnvoll verwertet werden? Drei Startups aus dem NOI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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