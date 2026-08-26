Magdeburg - Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kann die AfD auch in der vom Institut Infratest gemessenen Wählergunst etwas zulegen. Wenn bereits diesen Sonntag gewählt werden würde, käme die AfD laut der Erhebung für die ARD auf 42 Prozent, das ist ein Punkt mehr als im Juli.Die CDU verliert dagegen zwei Punkte auf aktuell 22 Prozent. Die Linke könnte mit 11 Prozent (-2) rechnen, die SPD mit 8 Prozent (+1) und die Grünen mit 6 Prozent (+1). Die FDP käme laut der Umfrage aktuell auf 3 Prozent, das BSW auf vier Prozent - bei beiden Parteien hat sich im Vergleich zur letzten Infratest-Umfrage nichts bewegt.Wenn man den Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt direkt wählen könnte, würden sich 41 Prozent (+5 im Vgl. zu Mai 2026) für den amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze von der CDU entscheiden. Für den AfD-Politiker Ulrich Siegmund würden aktuell 39 Prozent stimmen (+7). 20 Prozent antworten mit "weiß nicht" oder machen keine Angabe.Über die politische Arbeit von Ulrich Siegmund von der AfD äußern sich 37 Prozent zufrieden (+2 im Vgl. zu Juli). 35 Prozent sind weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden. 28 Prozent kennen ihn nicht oder geben kein Urteil ab.Mit der politischen Arbeit von Sven Schulze von der CDU sind 30 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden (+1). 46 Prozent sind weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden. 24 Prozent kennen ihn nicht oder können keine Bewertung abgeben.Bei der Frage nach der Zeit nach der Landtagswahl sind die Wähler ebenfalls geteilter Meinung. 42 Prozent sprechen sich für eine AfD-geführte Landesregierung aus, 41 Prozent wollen eine CDU-geführte Landesregierung. 17 Prozent können oder wollen sich nicht festlegen.Koalitionen mit der AfD werden bislang von allen anderen Parteien ausgeschlossen. Eine CDU-geführte Landesregierung wäre künftig auf die Unterstützung von Parteien angewiesen, für die die CDU bislang eine Zusammenarbeit ausgeschlossen hat. Eine CDU-geführte Landesregierung, die von der Linken unterstützt wird, fände ein knappes Drittel sehr gut oder gut, (32 Prozent), während eine Mehrheit (59 Prozent) es weniger gut oder schlecht fände. 9 Prozent antworten mit "weiß nicht" oder machen keine Angabe.Eine von der Linken gestützte CDU-Landesregierung findet vor allem unter Anhängern der Grünen (gut oder sehr gut: 90 Prozent; weniger gut oder schlecht: 8 Prozent), der Linken (83 Prozent bzw. 16 Prozent) und der SPD (71 Prozent bzw. 22 Prozent) überwiegend Zustimmung. Anhänger der Union sind geteilter Meinung (jeweils 47 Prozent), ob eine CDU-geführte Landesregierung von der Linken unterstützt werden soll. Überwiegend gegen eine solche Option sprechen sich die Anhänger der AfD (2 Prozent bzw. 93 Prozent) aus.Infratest hatte für die ARD am Montag und Dienstag dieser Woche insgesamt 1.511 Wahlberechtigte in Sachsen-Anhalt befragt.