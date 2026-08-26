Die Rheinmetall-Aktie hat am 26. August 2026 nach einem schwachen Start deutlich ins Plus gedreht. Im XETRA-Handel lag das Papier am Nachmittag bei 1.145 Euro und damit rund 2,4 % über dem Vortagesschluss. Rückenwind liefern neue Großaufträge, während der Abstand zum 52-Wochen-Hoch dennoch groß bleibt.Rheinmetall dreht nach schwachem Start Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich am Mittwoch zunächst unter Druck und fiel im Tagesverlauf bis auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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