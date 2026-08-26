New York - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 53.464 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.676 Punkten wenige Punkte im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.225 Punkten 0,1 Prozent im Plus.



Anleger warteten am Mittwoch auf die Nvidia-Quartalszahlen, die nach Börsenschluss veröffentlicht werden sollen und von denen Hinweise auf den weiteren Verlauf der KI-Rally erhofft werden. Zudem steht am Freitag die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole an, von der sich Anleger Informationen über den künftigen Zinskurs der Zentralbank im Kampf gegen die Inflation erwünschen.



Diese bleibt derzeit hartnäckig, wie das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, der PCE-Preisindex, nahelegt. Der Index liegt im Jahresvergleich bei 3,7 Prozent, die Kernrate bei 3,3 Prozent, wie am Mittwoch veröffentlichte Daten zeigen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1653 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8581 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.596 US-Dollar gezahlt (-1,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 126,81 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 87,48 US-Dollar, das waren 110 Cent oder 1,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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