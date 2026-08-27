Berlin - Berlins Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf fordert eine neue Konzertbühne mit Technik auf dem Vorplatz des Tempelhofer Felds. "Das wäre ein Platz mit weltweiter Strahlkraft. Dann würden auch Adele oder Taylor Swift wieder nach Berlin kommen", sagte Graf dem "Tagesspiegel".



Aktuell fehle in der Hauptstadt ein Ort für derartige Events. "Wir haben im Augenblick keine attraktive Bühne für richtig große Megastars", so der Grünen-Politiker. Zwar gebe es das Olympiastadion. Dort gebe es jedoch "keine gute Akustik", sagte Graf. Viele Stars kämen deshalb ungern nach Berlin.



Ändern könnte das eine dauerhafte Bühne in der Nähe des Flughafengebäudes vor dem Tempelhofer Feld. "Wir sollten den Ort mit Technik, Musikanlagen und ausfahrbaren Bühnen einrichten", sagte der Grünen-Spitzenkandidat. Dass die Fläche geeignet sei, hätte die Band Die Ärzte mit ihren drei Konzerten im Jahr 2024 gezeigt.



Das Tempelhofer Feld selbst will Graf hingegen unangetastet lassen und dort auch weiterhin keine Wohnungen bauen. "Das Tempelhofer Feld ist einmalig auf der Welt." Es gebe Gärten, Sporteinrichtungen oder schattige Ecken für Familien. "Das müssen wir weiterentwickeln, statt es zu bebauen", sagte er.



Graf tritt bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September als Spitzenkandidat der Berliner Grünen an.





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