Berlin - Sollten die Berliner Grünen nach der Wahl in die Regierung kommen, will deren Spitzenkandidat Werner Graf die Enteignung großer Wohnungskonzerne umsetzen. "Ich habe nie einen Zweifel daran gelassen, dass ich vergesellschaften will", sagte Graf dem "Tagesspiegel" (Donnerstagsausgabe).
Zwar müsse Berlin dafür Kredite aufnehmen. Zugleich erwerbe das Land durch den Schritt jedoch einen Gegenwert. "Die Firmen, die wir übernehmen würden, schütten derzeit erhebliche Gewinne aus", so der Grünen-Politiker. Schließlich würde man mit den Wohnungen durch die Mieten auch Einnahmen erzielen.
Der Grünen-Spitzenkandidat hob zugleich hervor, dass es weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Mietenkrise brauche. "Eine Vergesellschaftung wird Zeit benötigen, deshalb brauchen wir auch ein Bezahlbare-Mieten-Gesetz, deswegen müssen wir viel mehr Büroräume zu Wohnungen umbauen", sagte er.
Graf tritt bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September als Spitzenkandidat der Berliner Grünen an.
Zwar müsse Berlin dafür Kredite aufnehmen. Zugleich erwerbe das Land durch den Schritt jedoch einen Gegenwert. "Die Firmen, die wir übernehmen würden, schütten derzeit erhebliche Gewinne aus", so der Grünen-Politiker. Schließlich würde man mit den Wohnungen durch die Mieten auch Einnahmen erzielen.
Der Grünen-Spitzenkandidat hob zugleich hervor, dass es weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Mietenkrise brauche. "Eine Vergesellschaftung wird Zeit benötigen, deshalb brauchen wir auch ein Bezahlbare-Mieten-Gesetz, deswegen müssen wir viel mehr Büroräume zu Wohnungen umbauen", sagte er.
Graf tritt bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September als Spitzenkandidat der Berliner Grünen an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur