DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Europas größter Autokonzern Volkswagen plant in einer entscheidenden Phase die Rückkehr von Marianne Heiß in den Aufsichtsrat. Nach Informationen des Handelsblatts aus Konzernkreisen soll die 53-jährige Managerin aus Österreich den zuletzt vakanten Sitz von Ex-Renk-Chefin Susanne Wiegand übernehmen. Wiegand hatte Heiß erst im vergangenen Jahr abgelöst. Nun würde Heiß auf ihre eigene Nachfolgerin folgen. Ein Sprecher des Aufsichtsrats sagte, dass man sich zu Personalspekulationen grundsätzlich nicht äußere. Formal ist die Rückkehr noch nicht beschlossen. Heiß muss zunächst vom Amtsgericht Braunschweig in den Aufsichtsrat bestellt werden. Heiß gehörte dem VW-Aufsichtsrat bereits von 2018 bis Juli 2025 an und sitzt derzeit auch in den Kontrollgremien von Audi und der Porsche SE. Damit dürfte der VW-Aufsichtsrat bei seiner Sitzung am 4. September wieder vollständig sein. (Handelsblatt)

ROCKET LAB - Das amerikanische Raumfahrtunternehmen Rocket Lab setzt auf Deutschland. Der Rivale von SpaceX, dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, hat kürzlich die Gründung der Rocket Lab Germany GmbH bekanntgegeben und will nun die Produktion hierzulande ausrollen. "Wir sind überzeugt, dass Deutschland und Europa in Zukunft eine führende Rolle in der Raumfahrtindustrie einnehmen werden", sagt Frank Klein, Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft und im Rocket-Lab-Vorstand als COO für die Produktion zuständig. Die Ankündigung von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, 35 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 in die Weltraumsicherheit zu investieren, sei ein Signal: "Deutschland hat erkannt, wie wichtig die Raumfahrt als Wachstumsindustrie ist." (FAZ)

ESSILOR-LUXOTTICA - Beim größten Brillenhersteller der Welt, Essilor-Luxottica, hängt der Haussegen schief. In einem spektakulären Schritt legt Milliardenerbe Leonardo Mario Deln Vecchio (31) zum 31. August alle Ämter beim Brillenriesen Essilor-Luxottica nieder. Der bisherige Chief Strategy Officer des Brillenkonzerns und Präsident der Marke Ray Ban zieht damit die Konsequenzen aus dem Erbstreit und einem Konflikt mit Francesco Milleri, CEO und Präsident von Essilor-Luxottica, sowie Chairman der Beteiligungsholding Delfin. Del Vecchio, ist einer von acht Erben des 2022 verstorbenen Unternehmensgründers Leonardo Del Vecchio. Dass er sich mit dem Essilor-Luxottica-Chef Milleri überworfen hat, weckt Zweifel an der Stabilität im Umfeld des Brillenkonzerns. (Börsen-Zeitung/FAZ)

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August 27, 2026 00:18 ET (04:18 GMT)

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