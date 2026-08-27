In meinen frühen Jahren als Immobilienökonom war ich involviert in das Bauvorhaben Stadion Zürich. Damals vor mehr als 20 Jahren wollte die Betreiberin des Hardturms das alte Stadion durch einen Neubau mit Mantelnutzung ersetzen. Ein Kredit der Stadt für die Infrastruktur des Fussballstadions wurde in einer städtischen Volksabstimmung gutgeheissen. Doch gegen das Projekt formierte sich Widerstand, der sich unter anderem am Schattenwurf entzündete. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab