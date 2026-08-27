FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Beginn des Notenbankertreffens in Jackson Hole reagieren die Anleger am Donnerstag zunächst ermutigt auf die Zahlen von Nvidia. Zwei Stunden vor dem Auftakt wurde der Dax vom Broker IG auf 26.338 Punkte taxiert, was ein Plus von 0,2 Prozent bedeutet. Er würde damit aber noch unter dem Vortagshoch bleiben, das nur noch gut 100 Punkte unter dem Rekord von knapp 26.574 Punkten gelegen hatte.

Die ungebrochene Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen treibt den global dominierenden KI-Chipkonzern Nvidia weiter an. Das Unternehmen lieferte Gewinnsteigerungen, die die Erwartungen übertrafen - und das Wachstumstempo soll überzeugend hoch bleiben, auch wegen der neuen Prozessorarchitektur Rubin. Der "Titan" habe sich in Erinnerung gebracht, schrieb der Bernstein-Experte Stacy Rasgon.

Anleger reagieren erst einmal erleichtert ob der Bedenken, wie nachhaltig der KI-Investitionszyklus ist. Die Nvidia-Aktie reagierte außerbörslich positiv, was aber noch deutlicher für den SAP-Konkurrenten Salesforce gilt, der sein Wachstum mit KI-Produkten weiter antreibt. Im Gesamtpaket sind die Vorgaben vor allem für Tech-Werte positiv. Dies zeigte sich über Nacht dann auch bei Chipwerten in Asien. Das Unternehmen Marvell Technology könnte am späten Abend in der KI-Frage mit frischen Zahlen neue Indizien liefern.

Der Fokus wandert nun aber vor allem auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole, auf dem das größte Highlight die Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh am Freitag ist. Der PCE-Deflator hat gezeigt, dass diese von der Fed favorisierte Inflationskennziffer weiter zu hoch ist. "Eine Zinsanhebung durch die US-Notenbank vor Jahresende ist damit nicht vom Tisch", schreibt am Morgen der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consors Bank./tih/stk