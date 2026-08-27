Aarau - Der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner tritt Ende dieses Jahres zurück. Er gibt sowohl seinen Parlamentssitz in Bern als auch sein Amt als SVP-Kantonalpräsident im Aargau auf. Die Ankündigung erfolgte am SVP-Kantonalparteitag am Mittwochabend in Oberwil-Lieli. Glarner, seit 2015 im Nationalrat und seit 2020 Kantonalparteipräsident, wolle damit einen doppelten Generationenwechsel einleiten, hiess es in der Mitteilung der SVP Kanton Aargau. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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