Dübendorf - Das Schweizer Proptech viboo stellt sich für die nächste Wachstumsphase neu auf: Oliver Graf übernimmt als CEO die Führung, Gründer Felix Bünning bleibt Präsident des Verwaltungsrats. Das Spin-off der ETH Zürich und der Empa hat eine preisgekrönte KI-Technologie entwickelt, die Heizungen in Gebäuden auf Basis von Wettervorhersagen, Belegung und der Thermik jedes einzelnen Raums vorausschauend regelt. Bereits über 130 Gebäude in der Schweiz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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