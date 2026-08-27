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Die Börsen bewegten sich am Mittwoch nur wenig. Der DAX gewann 0,08 % auf 26.285,96 Punkte. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,23 % auf 6.470,74 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,02 % auf 7.675,70 Punkte, während der Nasdaq 100 um 0,05 % auf 29.224,52 Punkte zulegte.In Europa stützten zeitweise deutlich sinkende Ölpreise. Hoffnungen auf Fortschritte zwischen Iran und Oman bei der Straße von Hormus dämpften die Inflationssorgen. In den USA fiel der PCE-Preisanstieg mit 3,7 % im Jahresvergleich etwas höher als erwartet aus. Die zehnjährige Treasury-Rendite stieg daraufhin auf rund 4,65 %. Vor den Nvidia-Zahlen hielten sich Anleger zusätzlich zurück.SAP verlor 2,9 %, nachdem UBS ihre Kaufempfehlung gestrichen hatte. Heidelberg Materials sprang um rund 5 % an und setzte nach der starken Korrektur der vergangenen Monate zu einer Erholung an. Deutsche Bank gewann 4,3 %. Rückenwind lieferten Aussagen von EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die sich für weitere Zinserhöhungen aussprach. In den USA stieg Abercrombie & Fitch nach starken Zahlen und einer Prognoseanhebung um knapp 36 %. Intuit verlor 3,2 % nach einem enttäuschenden Ausblick.Nachbörslich setzte Nvidia ein positives Signal. Der Umsatz sprang um 106 % auf 96,2 Mrd. $, der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,22 $. Auch die Umsatzprognose von rund 108 Mrd. $ für das laufende Quartal übertraf die Erwartungen. Nach einer zunächst negativen Reaktion drehte die Aktie nachbörslich deutlich ins Plus und gewann zuletzt 4,7 %.Heute stehen das deutsche NIM-Konsumklima, die Geldmenge M3 der Eurozone, das EZB-Sitzungsprotokoll und die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Zahlen stehen heute unter anderem von Delivery Hero, Fielmann, Pernod Ricard, Gerresheimer, Best Buy, Dollar General und Marvell Technology an.Für Donnerstag ist zunächst eine freundliche Tendenz wahrscheinlich. Nvidia stärkt die KI-Fantasie, asiatische Halbleiterwerte ziehen an und die US-Futures liegen höher. Risiken bleiben die hartnäckige Inflation, hohe US-Renditen und das Notenbanktreffen in Jackson Hole.Sie möchten jeden Morgen frisch auf dem Handy kurz und prägnantüber die wichtigsten Tendenzen an den Märkten informiert werden? Dann empfehle ich die Bernecker-App kostenlos im Download:Oliver Kantimm, Bernecker-Redaktion