Luzern - Unter dem Thema «Proof of Concept» rückt das EEF26 Europas reale Handlungsmacht in den Fokus: Wo beweisen europäische Unternehmen globale Wettbewerbskraft? Dafür kommen am 25. und 26. November 2026 im KKL Luzern 700+ Führungspersönlichkeiten aus 46 europäischen Staaten zusammen. Der Abstand Europas zu anderen Wirtschaftsräumen wächst. Fragmentierte Märkte, Regulierungsdichte und eine zögerliche Innovationspolitik kosten Wettbewerbskraft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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