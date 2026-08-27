Zürich - Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoertrag von CHF 3.12 pro Anteil erwirtschaftet, 11% mehr als in der Vorjahresperiode und bestätigt das Ausschüttungsziel von CHF 5.35 pro Anteil für das laufende Geschäftsjahr. Damit sind nach sechs Monaten bereits rund 58% der angestrebten Jahresausschüttung erwirtschaftet. Der Fonds hat im Berichtszeitraum weder Liegenschaften erworben noch veräussert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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