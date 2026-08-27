Zürich - Die Finalisten des EY Entrepreneur Of The Year 2026 stehen fest. Das Programm wird in der Schweiz bereits zum 29. Mal durchgeführt. Seit heute sind die dreizehn Unternehmerpersönlichkeiten und ihre neun Unternehmen für die diesjährige Ausgabe des angesehenen Awards bekannt. Insgesamt hatten sich 70 Unternehmerpersönlichkeiten mit 57 Unternehmen für das Programm 2026 beworben. Sie stehen exemplarisch für die Vielfalt und Innovationskraft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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