Nvidia hat die Erwartungen erneut deutlich geschlagen und seinen Quartalsumsatz innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Noch mehr Aufmerksamkeit bekommt aber der neue Ausblick. Denn beim Wachstum scheint vorerst kein Ende in Sicht. Nvidia knackt schon fast die 100-Milliarden-Marke Bei Nvidia sind mittlerweile selbst ziemlich hohe Erwartungen offenbar noch nicht hoch genug. Im vergangenen Quartal setzte der Chipkonzern 96,2 Milliarden US$ um und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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