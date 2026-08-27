Berlin - Kurz vor Beginn der Klausurtagung der erweiterten Fraktionsvorstände von Union und SPD in Münster hat Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) die Koalition zur Geschlossenheit aufgerufen. Mit den vereinbarten Reformvorhaben werde deutlich, dass Aufschwung und Beschäftigung zentral seien, sagte Frei der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).
Mit der Rentenreform habe man die Chance auf einen echten Paradigmenwechsel. Zugleich forderte der Unionsfraktionschef, den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren und Bürokratie abzubauen. Allen müsse bewusst sein, dass die Reformen zwingend seien, um wirtschaftlich wieder stärker Tritt zu fassen, so Frei.
"Jetzt müssen wir Kurs halten und den Menschen erklären, warum wir diesen Weg gehen", hob der CDU-Politiker hervor. Die Klausur sei eine wichtige Gelegenheit, "uns auf diesen Kurs für die kommenden Monate einzustimmen", sagte Frei.
Mit der Rentenreform habe man die Chance auf einen echten Paradigmenwechsel. Zugleich forderte der Unionsfraktionschef, den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren und Bürokratie abzubauen. Allen müsse bewusst sein, dass die Reformen zwingend seien, um wirtschaftlich wieder stärker Tritt zu fassen, so Frei.
"Jetzt müssen wir Kurs halten und den Menschen erklären, warum wir diesen Weg gehen", hob der CDU-Politiker hervor. Die Klausur sei eine wichtige Gelegenheit, "uns auf diesen Kurs für die kommenden Monate einzustimmen", sagte Frei.
© 2026 dts Nachrichtenagentur