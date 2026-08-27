BÖRSE AKTUELL: Nvidias Ergebnisse begeistern erneut (26.08.27)

Aktien - Unternehmen

Der US-Tech-Riese Nvidia lieferte für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 hervorragende Zahlen und übertraf die Analystenprognosen bei Umsätzen und Gewinn pro Aktie deutlich. Nach einem anfänglichen Minus von 3 - im nachbörslichen Handel folgte im übernachtlichen Verlauf eine Erholung von über 5 - getrieben durch starke Ausblicke.

CFO Colette Kress erwartet für das Geschäftsjahr 2028 ein Umsatzwachstum von ca. 70 - (Marktkonsens: 44 - CEO Jensen Huang betonte eine Nachfragesteigerung von fast 100 - wobei die Fertigung im Speicherbereich bis 2028 der einzige Engpass bleibe. Zudem schloss Nvidia die Übernahme von Hugging Face für 12,9 Mrd. USD ab.

Z.ai: Das chinesische Startup verzeichnete ein Plus von 8 - nach der Präsentation eines KI-Modells, das ausschließlich auf chinesischen Chips läuft.

Das chinesische Startup verzeichnete ein Plus von 8 - nach der Präsentation eines KI-Modells, das ausschließlich auf chinesischen Chips läuft. Shein: Der Modekonzern plant sein IPO an der Börse Hong Kong mit einer Bewertung von 26,5 Mrd. USD.

Der Modekonzern plant sein IPO an der Börse Hong Kong mit einer Bewertung von 26,5 Mrd. USD. US-Indizes: S&P 500 Futures notieren bei 7.716 (+0,08 - Nasdaq 100 Futures bei 29.475 (+0,16 - Nvidia steht aktuell bei 209,77 USD (-1,52 %).

S&P 500 Futures notieren bei 7.716 (+0,08 - Nasdaq 100 Futures bei 29.475 (+0,16 - Nvidia steht aktuell bei 209,77 USD (-1,52 %). Europa Börse Aktuell: Der DAX-Indikation (DE40) legt vorbörslich um 0,2 - zu, der Eurostoxx 50 (EU50) steigt um 0,46 %.

Makroökonomie - Zinspolitik

Das Gewinnwachstum der chinesischen Industrie verlangsamte sich im Juli auf 11,2 - YoY - der niedrigste Wert des Jahres. Dies wirft Fragen auf, ob der KI-Hardware-Boom im Marktbericht an Dynamik verliert....

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