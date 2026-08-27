Zürich - Die auf die Genfersee-Region fokussierte Immobiliengesellschaft Investis hat im ersten Halbjahr 2026 die Mieterträge gesteigert und zumindest ohne die Neubewertungseffekte auch unter dem Strich mehr verdient. Der Markt in Genf bleibt derweil wettbewerbsintensiv. Konkret stieg der Mietertrag um 6,8 Prozent auf 41,5 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der EBITDA vor Neubewertungen und Gewinnen aus Verkäufen erhöhte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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