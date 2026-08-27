Mattighofen - Der Zweiradhersteller Bajaj Mobility hat im zweiten Quartal 2026 wieder einen leicht positiven EBIT eingefahren. Die Motorradverkäufe zogen deutlich an. Beim Betriebsgewinn auf Stufe EBIT resultierte erstmals seit des insolvenzrechtlichen Sanierungsverfahrens wieder ein positiver Wert. Konkret verbesserte er sich in den Monaten April bis Juni um 166,0 Millionen Euro und kam mit 1,3 Millionen leicht im grünen Bereich zu liegen, wie das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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