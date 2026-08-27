Berlin - Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) hat bekräftigt, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unabhängig vom Ausgang der ostdeutschen Landtagswahlen im Amt bleiben wird. "Friedrich Merz wird danach Kanzler bleiben", sagte Warken am Donnerstag in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv.
Die Bundesregierung müsse die gemeinsam vereinbarten Reformprojekte jetzt umsetzen. "Wir haben den Anspruch, dass wir als Bundesregierung die Dinge, die wir jetzt auch miteinander besprochen haben in der Klausurtagung, aber auch schon vor der Sommerpause, die großen Projekte Rente, Pflege, Bürokratieabbau, dass wir die gemeinsam auf den Weg bringen", erklärte die Kanzleramtschefin.
Deutschland brauche eine handlungsfähige Koalition. "Wir brauchen eine Bundesregierung, die stabil miteinander arbeitet, die das Land voranbringt und die die Reformen jetzt auch gemeinsam angeht. Das ist wichtig, und das wollen wir tun - nach den Landtagswahlen genauso", so die CDU-Politikerin.
Die Bundesregierung müsse die gemeinsam vereinbarten Reformprojekte jetzt umsetzen. "Wir haben den Anspruch, dass wir als Bundesregierung die Dinge, die wir jetzt auch miteinander besprochen haben in der Klausurtagung, aber auch schon vor der Sommerpause, die großen Projekte Rente, Pflege, Bürokratieabbau, dass wir die gemeinsam auf den Weg bringen", erklärte die Kanzleramtschefin.
Deutschland brauche eine handlungsfähige Koalition. "Wir brauchen eine Bundesregierung, die stabil miteinander arbeitet, die das Land voranbringt und die die Reformen jetzt auch gemeinsam angeht. Das ist wichtig, und das wollen wir tun - nach den Landtagswahlen genauso", so die CDU-Politikerin.
© 2026 dts Nachrichtenagentur