Lausanne - Der Energiekonzern Alpiq hat im ersten Halbjahr nach dem massiven Einbruch im Vorjahr unter dem Strich wieder etwas mehr verdient. Bereinigt um nicht-operative Effekte ging das Ergebnis allerdings erneut zurück. Der Nettoumsatz der Gruppe fiel in den Monaten von Januar bis Juni 2026 mit 3,1 Milliarden Franken nach 3,0 Milliarden ähnlich hoch aus wie im Vorjahreszeitraum (+1,7%), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Betriebsergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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