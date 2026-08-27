Die Aktie von Veeva Systems steht nach einem starken Anstieg seit den Quartalszahlen im Juni im Blickpunkt. Während auf 52-Wochen-Sicht noch ein zweistelliges Kursminus zu Buche steht, konnte der Titel seit den Ergebnissen zum ersten Geschäftsquartal 2027 fast 40 Prozent zulegen - und das Geschäft verspricht einen weiteren Kursschub. Spezialisierte Software mit starkem Wachstum Veeva Systems ist ein führender Anbieter cloudbasierter Software für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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