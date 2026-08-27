Nach dem heftigen Rücksetzer versucht die Rheinmetall-Aktie wieder einen Boden zu finden. Gestern ging es spürbar nach oben und auch vorbörslich hält sich der Kurs stabil. Im Chart wartet allerdings schon die nächste wichtige Hürde. Rheinmetall-Aktie versucht sich wieder zu stabilisieren Die vergangenen Monate waren für Aktionäre von Rheinmetall alles andere als einfach. Nachdem die Aktie im Frühjahr noch deutlich oberhalb von 1.400 € gehandelt wurde, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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