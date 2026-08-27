Die schwache Konjunkturentwicklung in Europa sorgt auch bei den Kunden von Bilfinger für Zurückhaltung. Zudem belastet der Konflikt am Persischen Golf, Als Folge wird der Industriedienstleister etwas vorsichtiger mit seinen Erwartungen für das Gesamtjahr. Als Folge rutschte die Bilfinger-Aktie (590900) auf das tiefste Niveau seit Mitte 2025 ab. Vor allem die hohen Energiepreise sorgen bei den Bilfinger-Kunden für eine gewisse Zurückhaltung. Aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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