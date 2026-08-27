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Gerresheimer mit leichten Umsatzzuwächsen in Q1 2026 und starkem Fokus auf Free Cashflow



27.08.2026 / 09:19 CET/CEST

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Gerresheimer mit leichten Umsatzzuwächsen in Q1 2026 und starkem Fokus auf Free Cashflow Q1 Free Cashflow um mehr als 100 Mio. EUR gegenüber Vorjahresquartal verbessert

Verkauf von Centor und Primary Packaging Plastics stärkt Bilanz und ermöglicht nachhaltige Entschuldung

Vorläufiges Ergebnis: Umsatz 524 Mio. EUR, Adjusted EBITDA 66 Mio. EUR, stärkeres zweites Halbjahr erwartet Düsseldorf, 27. August 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat heute vorläufige Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung war aufgrund der nun abgeschlossenen internen Untersuchungen zur Erfassung von Umsatzerlösen und Bilanzierung in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 verschoben worden. Im 1. Quartal 2026 erzielte Gerresheimer nach vorläufigen Zahlen und ohne Anpassungen für die im Verkaufsprozess stehenden Business Units einen Umsatz von 524 Mio. EUR (Q1 2025: 519 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA lag mit 66 Mio. EUR (Q1 2025: 81 Mio. EUR, angepasst) jedoch ebenso wie die Adjusted EBITDA-Marge mit 12,6 % (Q1 2025: 15,7 %) unter dem Vorjahresquartal. Hintergrund ist hier, dass Gerresheimer wie angekündigt einen starken Fokus auf den Free Cashflow gelegt hat. Das Umsatzwachstum wurde vor allem durch die neu formierten Geschäftsbereiche Containment & Delivery Systems und Primary Injectable Solutions getragen. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet Gerresheimer im Rahmen der Prognose ein stärkeres zweites Halbjahr mit Ergebnisverbesserung. "Im ersten Quartal 2026 lag unser Fokus klar auf dem Free Cashflow", erläutert Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG. "Wir haben den besten Free Cashflow in einem ersten Quartal seit fünf Jahren erzielt. Das strikte Cash-Management inklusive Optimierung der Bestands- und Produktionsvolumina hat jedoch das Ergebnis beeinflusst. Mit der konsequenten Umsetzung unseres Transformationsprogramms erwarten wir insbesondere im 2. Halbjahr wieder eine Ergebnisverbesserung. Die erwarteten Mittelzuflüsse aus dem Verkauf von Centor und Primary Packaging Plastics werden darüber hinaus unsere Finanzierung- und Bilanzstruktur erheblich verbessern." Der Free Cashflow betrug im 1. Quartal 2026 nach vorläufigen Zahlen -32 Mio. EUR, nach -141 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Gerresheimer hatte dies mit einer selektiveren Investitionsplanung, einem strikten Working Capital Management und geringerem Aufbau von Lagerbeständen erreicht. Containment & Delivery Systems: Drug Delivery Devices treiben Wachstum

Der seit Beginn des Geschäftsjahres 2026 neu formierte Geschäftsbereich Containment & Delivery Systems mit den Business Units Primary Packaging Plastics, Centor, Medical Systems und Advanced Technologies erzielte im 1. Quartal 2026 nach vorläufigen Zahlen Umsatzerlöse in Höhe von 296 Mio. EUR (Q1 2025; 281 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA lag bei 61 Mio. EUR (Q1 2025: 52 Mio. EUR, angepasst). Die Adjusted EBITDA-Marge betrug 20,6 %, nach 18,5 % (angepasst) im Vorjahresquartal. Dabei wirkte sich insbesondere die hohe Nachfrage nach Drug Delivery Devices positiv aus, die Gerresheimer durch erfolgreiche Produktionsanläufe in den USA bedienen konnte. Primary Injectable Solutions: Starkes Wachstum bei Spritzensystemen

Der neue Geschäftsbereich Primary Injectable Solutions, der die Business Units Syringe Systems und Tubular Glass umfasst, erzielte im 1. Quartal 2026 nach vorläufigen Zahlen Umsatzerlöse in Höhe von 101 Mio. EUR (Q1 2025: 94 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA lag bei 6 Mio. EUR (Q1 2025: 7 Mio. EUR, angepasst), die Adjusted EBITDA-Marge betrug 5,7 %, nach 7,0 % (angepasst) im Vorjahresquartal. Angetrieben wurde das Umsatzwachstum durch den Bereich Syringe Systems, der die etwas schwächere Performance im Bereich Tubular Glass in den Regionen Europa und Asien weitgehend kompensieren konnte. Moulded Glass: Weiterhin schwache Nachfrage im Bereich Pharma und Kosmetik

Der Geschäftsbereich Moulded Glass erreichte im 1. Quartal 2026 nach vorläufigen Zahlen Umsatzerlöse in Höhe von 144 Mio. EUR (Q1 2025: 160 Mio. EUR angepasst). Das Adjusted EBITDA betrug 6 Mio. EUR (Q1 2025: 32 Mio. EUR, angepasst). Die Adjusted EBITDA-Marge sank auf 4,5 %, nach 20,1 % im Vorjahr (angepasst). Ursächlich für den Umsatzrückgang waren unter anderem ein Produktionsstopp aufgrund einer Schmelzwannenreparatur im Moulded Glass Werk in Chicago Heights, das bis Ende des Geschäftsjahres 2026 geschlossen wird. Darüber hinaus wirkte sich die weiterhin schwache Nachfrage im Bereich Pharma und Kosmetik aus. Hinzu kamen das strikte Cash-Management inklusive geplanter Produktionsstopps zum Abbau von Lagerbeständen, was sich auch im deutlich niedrigeren Adjusted EBITDA niederschlug.



Verbesserte Ertrags- und Finanzlage

Die Ertragslage wird sich insbesondere durch ein erwartetes umsatzstärkeres 2. Halbjahr 2026 und die weiterhin konsequente Umsetzung der Gerresheimer Transformation Offensive (gto) verbessern. Die Finanzlage wird sich durch den Ende Juli unterzeichneten Vertrag über den Verkauf der beiden Business Units Centor und Primary Packaging Plastics an eine Tochtergesellschaft von Fonds, die von Apax Partners LLP beraten werden, erheblich verbessern. Der Vollzug des Verkaufs von Centor wird noch in diesem Geschäftsjahr erwartet, der Vollzug des Verkaufs des Primary Packaging Plastics Geschäfts im 1. Halbjahr 2027. Die erwarteten Erlöse aus den beiden Transaktionen werden die Verschuldung deutlich reduzieren und sind Grundlage für die umfassende Refinanzierung der Gruppe, die nach dem Vollzug des Primary Packaging Plastics-Verkaufs erfolgen soll. Fokussiertes Portfolio

Mit dem Verkauf der beiden Business Units fokussiert sich Gerresheimer noch stärker auf hochwertige Drug Delivery Devices, Medizinprodukte und Primärverpackungen für injizierbare Arzneimittel. Gerresheimer wird im Rahmen der Portfoliostrategie den Verkauf des Moulded Glass Geschäfts weiter vorantreiben. Angepasster Finanzkalender 2026

Die Quartalsmitteilung Q1 mit den finalen Ergebnissen des 1. Quartal 2026 wird im September 2026 veröffentlicht werden. Der Halbjahresbericht 2026 voraussichtlich im November 2026 ebenso die Quartalsmitteilung Q3. Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Primärverpackungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen, Tablettenbehälter, Injektionsfläschchen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, On-Body Devices sowie digitale Lösungen für die Therapiebegleitung. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und bei der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit 39 Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2025 einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro und beschäftigt über 13.000 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

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