Unterföhring (ots) -Logik oder Bauchgefühl? Wilde Theorien oder messerscharfe Analysen? Verona Pooth und Chris Tall rätseln ab Mittwoch, 16. September 2026, bei "The Masked Singer" - und haben in der 13. Staffel so viel zu tun wie nie zuvor: Insgesamt 16 Stars treten in der neuen Staffel unter den geheimnisvollen Masken an und stellen die beiden vor ihre bisher größte Rätsel-Herausforderung.Verona Pooth gibt sich ehrgeizig: "Ich freue mich riesig auf meine zweite Staffel 'The Masked Singer'! Beim ersten Mal habe ich gelernt: Vertraue deinem Bauchgefühl - aber lass dich niemals von einer Maske täuschen. Chris und ich sind ein tolles Rateteam, weil wir völlig unterschiedlich denken und trotzdem gemeinsam auf die richtige Spur kommen. Diesmal bin ich noch ehrgeiziger: Ich will die Masken knacken!"Chris Tall ergänzt: "Bei 'The Masked Singer' liebe ich, dass man sich jedes Mal komplett verrennen kann - und dann plötzlich ein Indiz auftaucht, bei dem alles Sinn ergibt. Mit Verona ist das eine schöne Mischung: Ich versuche, genau hinzuhören und halbwegs logisch zu bleiben, während Verona mit ihren wilden Theorien oft noch mal eine ganz andere Tür aufmacht. Und manchmal ist ausgerechnet ihre verrückteste Idee näher dran als alles, was ich mir vorher so schön zusammengereimt habe."Gemeinsam entschlüsseln Verona Pooth und Chris Tall Indizien, analysieren Stimmen und folgen jeder noch so kleinen Spur. In jeder Ausgabe bekommen sie dabei Unterstützung von einem wechselnden prominenten Rategast. Als Show-Master führt wie gewohnt Matthias Opdenhövel durch das größte TV-Rätsel Deutschlands.Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben."The Masked Singer" - die 13. Staffel, ab 16. September 2026, immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynPressekontakt:Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 -1161email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6340563