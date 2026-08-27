Kurz vor Bohrergebnissen: Algo Grande Copper - Investorenansturm hebt Finanzierung auf 5 Mio. Dollar

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Algo Grande Copper erhöht die Privatplatzierung wegen starker Investorennachfrage auf 5 Mio. US-Dollar - frisches Kapital soll Adelita-Bohrungen und das Skarn-Porphyr-Potenzial in Sonora beschleunigen.

Starke Investorennachfrage sorgt für Rückenwind bei Algo Grande Copper (TSX-V: ALGR; OTC: ALGRF; FRA: KM00): Das Unternehmen weitet seine jüngst angekündigte Privatplatzierung deutlich aus und erhöht das Zielvolumen von ursprünglich 3,0 Millionen auf bis zu 5,0 Millionen US-Dollar. Mit der deutlich aufgestockten Kapitalspritze verschafft sich der Explorer die notwendige finanzielle Schlagkraft, um die Bohr- und Explorationsarbeiten auf dem zu 100 Prozent kontrollierten Adelita-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora massiv zu beschleunigen.

Frisches Kapital für den Arizona-Sonora-Kupfergürtel

Die erweiterte Privatplatzierung umfasst die Ausgabe von bis zu 8.333.333 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 0,60 US-Dollar je Aktie. Der resultierende Nettoerlös fließt in erster Linie direkt in die Weiterentwicklung von Adelita, dient aber auch der Bereitstellung von allgemeinem Betriebskapital. Das 5.895 Hektar große Projektgebiet liegt im produktiven Arizona-Sonora-Kupfergürtel, einer der weltweit bedeutendsten Regionen für großflächige Kupferlagerstätten. Algo Grande nutzt datengetriebene und moderne Explorationsmethoden, um die Liegenschaft in einem bislang wenig erkundeten Abschnitt dieses Gürtels systematisch zu erschließen.

Skarn- und Porphyrpotenzial auf über sechs Kilometern

Im Zentrum des Projekts steht die hochgradige Cerro Grande Kupfer-Gold-Silber-Skarnentdeckung. Diese zeigt eine bemerkenswerte Kontinuität entlang eines mehr als sechs Kilometer langen definierten Korridors. Ergänzend dazu deuten die Neubearbeitung historischer geophysikalischer Daten sowie systematische Kartierungen im Feld auf die Existenz eines tiefer liegenden Porphyrsystems hin - die primäre magmatische Quelle der oberflächigen Mineralisierung.

Dieses klassische Skarn-Porphyr-Modell entspricht der geologischen Architektur anderer Großlagerstätten im Nordwesten Mexikos. Mit den zusätzlichen liquiden Mitteln ist das Unternehmen nun hervorragend positioniert, um sowohl die oberflächennahen Skarnzonen zu erweitern als auch die tiefen Porphyrziele in der kommenden Bohrphase gezielt zu überprüfen.

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