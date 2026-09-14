Volltreffer: Algo Grande erbohrt spektakuläre 15,8% Kupferäquivalent nahe der Oberfläche!

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Algo Grande Copper trifft auf Adelita 30,23 Meter mit 1,5% CuEq und bis zu 15,8% CuEq: Flachere Skarnmineralisierung und offene Laborwerte schüren Kupfer-Fantasie in Sonora.
Kupfergehalte im zweistelligen Prozentbereich sind im Bergbausektor heutzutage eine Seltenheit - tauchen sie dann auch noch rund 100 Meter näher der Oberfläche auf als geologisch prognostiziert, elektrisiert das Rohstoffanleger sofort: Algo Grande Copper (TSX-V: ALGR; OTC: ALGRF; FRA: KM00) meldet vom Adelita-Projekt im mexikanischen Sonora einen solchen, spektakulären Bohrerfolg.
Das Highlight-Bohrloch AG-CG-PH2-002 durchschnitt auf der Cerro-Grande-Skarnentdeckung nicht nur mächtige 30,23 Meter mit 1,5% Kupferäquivalent (CuEq) ab 146,70 Metern Tiefe, sondern gipfelte in einem hochgradigen Spitzenwert von 1,20 Metern mit herausragenden 15,8% CuEq!
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