Vancouver, Kanada / 27. August 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCQB: MKTSF | FWB: DEP) ("Prospect Markets" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft Prospect Brokerage USA LLC ("Prospect Brokerage") als Mitglied in die National Futures Association ("NFA") aufgenommen und als Introducing Broker bei der U.S. Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") registriert wurde.

Die Mitgliedschaft und Registrierung stellen einen wichtigen Meilenstein im Rahmen der Einstiegsstrategie des Unternehmens in den Markt der Vereinigten Staaten dar. Als bei der CFTC registrierter Introducing Broker ist Prospect Brokerage berechtigt, Privatkunden in den Vereinigten Staaten für den Handel mit vollständig hinterlegten Event Contracts (Ereigniskontrakten), mit Schwerpunkt auf Event Contracts zu Sportereignissen, an Crypto.com | Derivatives North America ("CDNA") zu vermitteln. CDNA ist eine bei der CFTC registrierte DCM-Organisation (Designated Contract Market), die das Clearing von Derivaten übernimmt. Prospect Brokerage ist auf Grundlage einer Garantievereinbarung mit der Firma Foris DAX FCM LLC (agiert als OG Broker), einem bei der CFTC registrierten Futures Commission Merchant und mit Crypto.com verbundenen Unternehmen, als ein Guaranteed Introducing Broker registriert.

"Die Registrierung als Introducing Broker ermöglicht Prospect einen direkten, regulierten Zugang zum US-Markt - die größte Chance, die sich diesem Unternehmen derzeit bietet", so Johnny Chen, Gründer und Chief Executive Officer von Prospect Markets. "Mit dieser Lizenz sind wir in der Lage, US-Kunden aufzunehmen und ihre Trades an regulierten Börsen zu vermitteln. Auf dieser soliden Grundlage können wir uns nun voll und ganz auf die Vermarktung konzentrieren."

Die Registrierung bei der NFA und der CFTC gilt nicht als Billigung, Empfehlung oder Genehmigung von Prospect Brokerage USA LLC, Prospect Markets oder deren Geschäftspraktiken, Produkten oder Dienstleistungen durch die NFA, die CFTC oder eine andere Aufsichtsbehörde. Die Registrierung bedeutet lediglich, dass das registrierte Unternehmen die geltenden regulatorischen Auflagen für den Geschäftsbetrieb erfüllt.

Über Prospect Markets

Prospect Markets ist die Prognosemarkt-Plattform, die speziell für den Sport entwickelt wurde. Von den größten Ligen der Welt bis hin zu Nischenwettbewerben - Prospect macht jeden Sportmoment zu einem handelbaren Markt. Fans handeln untereinander im Hinblick auf Ergebnisse auf Basis von Echtzeitdaten aus unserem Second-Screen-Erlebnis, das passives Zuschauen in aktive Marktteilnahme verwandelt.

Im Namen des Unternehmens

Johnny Chen

Chief Executive Officer

E-Mail: info@prospectmarkets.com

Web: www.prospectmarkets.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu folgenden Themen: den erwarteten Vorteilen der Registrierung von Prospect Brokerage als bei der CFTC registrierter Introducing Broker; der Strategie des Unternehmens für den Eintritt in den US-Markt; der beabsichtigten Einführung von Kunden in die Märkte für Event-Kontrakte; sowie den übergeordneten strategischen Plänen und Zielen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: die erwarteten Vorteile der Registrierung werden möglicherweise nicht realisiert; das Unternehmen kann seine Strategie für den Eintritt in den US-Markt möglicherweise nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht erfolgreich umsetzen; regulatorische, rechtliche und politische Entwicklungen in Bezug auf Prognosemärkte, Ereignisverträge, Glücksspiel und digitale Vermögenswerte; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittpartnern, einschließlich seines Futures-Commission-Merchants und des benannten Vertragsmarktes (Designated Contract Market (DCM)); Wettbewerb durch etablierte und aufstrebende Plattformen; Marktakzeptanz und Nutzerakzeptanz; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; technologische Risiken, einschließlich Cybersicherheit; sowie weitere Risikofaktoren, die in den auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca/ verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen.

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