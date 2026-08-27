Marktkommentar von Christian Rom, Portfoliomanager bei DNB Asset Management Fallende Kosten schaffen Gewinner bei Entwicklern, Versorgern und Stromkunden. Hersteller geraten dagegen unter Druck - insbesondere chinesische Solarproduzenten sowie Batteriezellhersteller ohne Kostenvorteile. Der Ausbau erneuerbarer Energien könnte kräftig weiter wachsen, obwohl Hersteller unter Preisdruck und schwachen Margen leiden. Genau das geschieht bereits. Die Solarinstallation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab