Das globale IPO-Fenster stand im zweiten Quartal 2026 weit offen und bescherte dem Markt dank des Jahrhundert-Börsengangs von SpaceX ein Rekordvolumen. Doch unter der glänzenden Oberfläche verschieben sich die Gewichte. Während die USA dominieren, zeigt sich in Europa ein gemischtes Bild, in dem Deutschland vor allem durch eine unerwartete Stärke im Verteidigungssektor punktet, aber im Rennen um die großen Tech-IPOs ins Hintertreffen zu geraten droht.
Von Holger Clemens Hinz
Ein Blick auf die globalen Zahlen zeigt eine massive Verschiebung: Während die Anzahl der weltweiten Börsengänge im ersten Halbjahr 2026 leicht auf 483 sank, verdreifachte sich das Emissionsvolumen auf beeindruckende 186,8 Milliarden US-Dollar. Haupttreiber dabei war das größte IPO aller Zeiten von SpaceX in den USA mit 86,2 Milliarden US-Dollar Emissionsvolumen. Der Mega-Börsengang ist Beleg für die enorme Investitionsbereitschaft am US-Kapitalmarkt, bremst aber gleichzeitig die IPO-Aktivität vieler anderer Kandidaten, die von geopolitischen Unsicherheiten verunsichert oder weniger attraktiv sind als das Raumfahrt-KI-Konglomerat von Elon Musk.
Investoren sind zwar weiterhin bereit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Von Holger Clemens Hinz
Ein Blick auf die globalen Zahlen zeigt eine massive Verschiebung: Während die Anzahl der weltweiten Börsengänge im ersten Halbjahr 2026 leicht auf 483 sank, verdreifachte sich das Emissionsvolumen auf beeindruckende 186,8 Milliarden US-Dollar. Haupttreiber dabei war das größte IPO aller Zeiten von SpaceX in den USA mit 86,2 Milliarden US-Dollar Emissionsvolumen. Der Mega-Börsengang ist Beleg für die enorme Investitionsbereitschaft am US-Kapitalmarkt, bremst aber gleichzeitig die IPO-Aktivität vieler anderer Kandidaten, die von geopolitischen Unsicherheiten verunsichert oder weniger attraktiv sind als das Raumfahrt-KI-Konglomerat von Elon Musk.
Investoren sind zwar weiterhin bereit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalmarkt.blog