Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 10 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.340 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent höher als bei Vortagesschluss.



Für gute Stimmung sorgte eine verbesserte Verbraucherstimmung, gemessen am GfK-Konsumklimaindex. Und auch aus Übersee gab es gute Nachrichten: "Besser als erwartete Quartalszahlen von Nvidia und ein äußerst positiver Ausblick entfachten nicht nur eine nachbörsliche Euphorie in der Aktie selbst, sondern sorgten auch für eine Kaufwelle bei den Halbleiterwerten in Asien", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets. Salesforce und das Cyber-Sicherheitsunternehmen Crowdstrike konnten ebenfalls mit ihren Ergebnissen überzeugen. "Die zurückhaltende Stimmung der Investoren der vergangenen Tage könnte sich nun entladen und auch dem Dax neue Dynamik verleihen", so Lipkow.



Am meisten gefragt waren zu Handelsstart Siemens Energy, Infineon und Rheinmetall, mit Abschlägen abgestoßen wurden Deutsche Telekom, Qiagen und Heidelberg Materials.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen kaum verändert: Ein Euro kostete 1,1652 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8552 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 93,33 US-Dollar, das waren 45 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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