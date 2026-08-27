DAX unbewegt, Nvidia überzeugt erneut

Der DAX zeigt sich am Morgen unbewegt. Auch der Euro Stoxx 50 notiert nur mit einem kleinen Plus. Aus den USA hingegen kommen positive Vorgaben: Futures auf die amerikanischen Indizes deuten auf einen positiven Handelstag hin. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem leichten Aufschlag.

Makroökonomischer Überblick

Auf makroökonomischer Seite richtet sich der Blick der Investoren vor allem auf das Notenbanktreffen in Jackson Hole. Im Mittelpunkt steht die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh. Zugleich bleiben die Inflationsaussichten ein wichtiger Faktor, nachdem zuletzt robuste US-Preisdaten veröffentlicht wurden. Entlastung kommt vom Ölmarkt: Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg infolge geopolitischer Spannungen gaben die Ölpreise zuletzt wieder nach. Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten und eine Stabilisierung wichtiger Transportwege rückten dabei in den Vordergrund.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Unter den Einzelwerten zählt Nvidia erneut zu den meistbeachteten Aktien. Der Chipkonzern überzeugte mit einem weiteren Quartal rekordverdächtigen Wachstums. Umsatz und Gewinn legten kräftig zu, während auch der Ausblick die hohen Markterwartungen übertraf. Getrieben wird die Entwicklung weiterhin von der ungebrochenen Nachfrage nach Rechenleistung für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz.

Ebenfalls im Fokus steht Delivery Hero. Der Berliner Essenslieferdienst konnte im ersten Halbjahr sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis steigern und blickt nun optimistischer auf das Gesamtjahr. Die Anhebung der Prognose für Umsatz, Bruttowarenwert und Ergebnis signalisiert eine anhaltend robuste operative Entwicklung und kommt am Markt entsprechend positiv an.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX Bull UR1YSA 3,95 26000,00 Punkte 65,87 Open End Silber Bull UN25QP 11,73 55,219741 USD 5,16 Open End DAX Bear UG34TC 4,36 26767,542222 Punkte 58,61 Open End DAX Bear UG35NB 5,85 26925,481065 Punkte 44,72 Open End X-DAX Bear UG6TJP 8,97 27245,646264 Punkte 28,9 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Call UN4UCN 0,40 230,00 USD 12,72 16.09.2026 Coinbase Global Inc. Call UR1LQL 2,71 180,00 USD 3,46 16.12.2026 Nvidia Corp. Call UR0RY1 2,41 270,00 USD 3,43 16.12.2026 Siemens AG Call UN6Z48 1,79 310,00 EUR 6,95 17.03.2027 Lululemon Athletica Inc. Call UN9X1L 1,92 120,00 USD 3,19 16.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Barrick Mining Corp. Long UN3U0K 1,02 37,608921 USD 5 Open End Nvidia Corp. Long UG2PJT 2,16 174,760035 USD 6 Open End Meta Platforms Inc. Long UN62U8 2,25 461,021356 USD 5 Open End DAX Long UN78ZE 1,42 25413,459636 Punkte 30 Open End Advanced Micro Devices Inc. Long UG3GYG 1,01 400,867892 USD 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.