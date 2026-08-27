Neuenburg - Die Beschäftigung in der Schweiz hat im zweiten Quartal 2026 erneut zugenommen. Auch die Aussichten gestalten sich etwas positiver. Die Zahl der Beschäftigten in der Schweiz wuchs in den Monaten April bis Juni im Jahresvergleich um 2,0 Prozent auf 5,698 Millionen, wie aus dem am Donnerstag vom Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichten Beschäftigungsbarometer hervorgeht. Gegenüber dem Vorquartal stieg die Beschäftigung damit saisonbereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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