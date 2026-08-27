Bis zu 142 g/t Gold: Lake Victoria meldet Spitzengehalte vom Imwelo-Projekt!

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Lake Victoria Gold trifft auf dem Goldprojekt Imwelo in Area C hochgradig nahe Oberfläche: 28,71 g/t Gold über 2,75 Meter, Metallurgie und Bauarbeiten rücken den Produktionsstart näher.

Das vollständig genehmigte Imwelo-Goldprojekt im Nordwesten Tansanias liefert im anvisierten ersten Abbaubereich Area C herausragende Bohrergebnisse. Wie der angehende Goldproduzent Lake Victoria Gold (WKN A3E4WC / TSXV: LVG) aktuell meldet, bestätigen flach ansetzende Abschnitte hochgradige Goldmineralisierungen direkt nahe der Oberfläche und unterstreichen das Potenzial für einen zügigen Übergang in die Förderung. Neben der Verfeinerung der Grubenplanung und der Gehaltskontrolle fließen die aktuellen Daten direkt in ein laufendes Metallurgieprogramm ein, das die optimale Aufbereitung des oberflächennahen Erzes definiert.

Die jüngsten Diamantbohrungen, die sich über eine kontinuierliche Streichlänge von 240 Metern in Area C erstrecken, trafen auf ausgeprägte Bonanza-Zonen innerhalb der verwitterten Oxidschicht. Bohrloch IMWDR029 durchschnitt ab einer Tiefe von lediglich 21 Metern ein 2,75 Meter breites Intervall mit durchschnittlich 28,71 Gramm pro Tonne (g/t) Gold, was ein hochgradiges Teilstück von 1,30 Metern mit 59,77 g/t Gold sowie eine herausragende Einzelprobe von 142,90 g/t Gold umfasste.

Auch Bohrloch IMWDR028 untermauerte die hohe Kontinuität dieser Zonen mit 4,50 Metern bei 12,20 g/t Gold ab 32 Metern Tiefe, inklusive 1,90 Metern mit 27,94 g/t Gold und einer Einzelprobe von 124,83 g/t Gold. Dass mehrere Bohrlöcher zudem auf historische Altbaue und Hohlräume früherer Kleinschürfer stießen, liefert eine weitere praktische Bestätigung für den Verlauf der reichhaltigsten Adern nahe der Oberfläche. Diese verlässliche Gehaltsstruktur im oberflächennahen Bereich ist ökonomisch besonders wertvoll, da sie in der ersten Abbauphase als Treiber für überdurchschnittlich hohe Anlaufeinnahmen und geringe Abbaukosten dienen kann. (Die vollständigen, detaillierten Ergebnisse finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens.)