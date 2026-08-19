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19.08.2026 05:58 Uhr
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4,9 Mio. Unzen Reserve: Warum Nevada noch immer neue Gold-Großprojekte hervorbringt

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Eigentlich müsste Nevada irgendwann "ausexploriert" sein. Seit Generationen wird dort Gold gesucht und gefördert, einige der größten Bergbaukonzerne der Welt beschäftigen Heerscharen von Geologen und Tausende Bohrlöcher haben den Untergrund durchlöchert. Trotzdem entstand dort innerhalb weniger Jahre eine neue Lagerstätte mit einer wahrscheinlichen Goldreserve von 4,9 Mio. Unzen.

Das Arthur Gold Project von AngloGold Ashanti zeigt eindrucksvoll, warum ein alter Bergbaudistrikt nicht automatisch ein vollständig verstandener Bergbaudistrikt ist. Neue geologische Modelle, bessere Explorationstechnologien und die erneute Untersuchung historisch wenig bearbeiteter Gebiete können selbst in Nevada noch große Entdeckungen hervorbringen.

Aus einer Explorationsidee werden 500.000 Unzen pro Jahr

AngloGold Ashanti (ISIN: GB00BRXH2664) entdeckte die zum heutigen Arthur-Projekt gehörenden Silicon- und Merlin-Lagerstätten im Jahr 2018. Nur acht Jahre später liegt für das Projekt im Beatty Mining District erstmals eine wahrscheinliche Mineralreserve von 4,9 Mio. Unzen Gold vor. Die aktuelle Vormachbarkeitsstudie sieht zunächst eine Minenlaufzeit von rund neun Jahren und eine durchschnittliche Jahresproduktion von etwa 500.000 Unzen vor.

Dafür wären Investitionen von rund 3,6 Mrd. US-Dollar notwendig. AngloGold kalkuliert langfristige All-in Sustaining Costs von etwa 954 US-Dollar je Unze. Zusätzlich zur Reserve verfügt Merlin über weitere Ressourcen, die noch nicht Bestandteil des aktuellen Minenplans sind. Die Bohrungen laufen deshalb weiter.

Besonders interessant ist die Entstehungsgeschichte. Teile des Gebiets waren über Jahrzehnte wegen Planungen rund um das Yucca-Mountain-Projekt nur eingeschränkt für moderne Exploration zugänglich. AngloGold setzte anschließend neue geologische Modelle und systematische Bohrprogramme ein. Aus einer Explorationshypothese entwickelte sich dadurch innerhalb weniger Jahre ein potenzieller neuer Goldkomplex.

Coeur verdoppelt sein Explorationsbudget

Dass selbst etablierte Produzenten weiterhin massiv nach neuen Lagerstätten suchen, zeigt Coeur Mining (ISIN: US1921085049). Das Unternehmen plant 2026 konzernweit rund 158 Mio. US-Dollar für Exploration - doppelt so viel wie im Vorjahr und nach Unternehmensangaben das größte Explorationsprogramm seiner Geschichte. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre investierte Coeur bereits rund 340 Mio. US-Dollar in die Suche und Erweiterung von Lagerstätten.

Auch Nevada bleibt Bestandteil dieser Strategie. Rund um die Rochester-Mine sollen 2026 etwa 14 bis 17 Mio. US-Dollar in Exploration fließen. Neben Bohrungen nahe des bestehenden Tagebaus beginnt Coeur ausdrücklich mit Untersuchungen auf Distriktebene, um eine längerfristige Ressourcenpipeline aufzubauen.

Das ist ein wichtiger Unterschied: Ein Produzent bohrt nicht nur dort, wo bereits Erz bekannt ist. Er sucht gleichzeitig nach Strukturen, die vielleicht erst viele Jahre später wirtschaftliche Bedeutung erhalten.

Warum alte Bergbaudistrikte neue Chancen liefern können

Große Entdeckungen entstehen deshalb nicht zwingend in völlig unbekannten Regionen. Manchmal verändert sich vielmehr das Verständnis einer bekannten Geologie.

Neue geophysikalische Verfahren können Strukturen sichtbar machen, die frühere Generationen nicht erkannt haben. Geochemische Daten lassen sich heute deutlich präziser zusammenführen. Tiefere Bohrungen testen Bereiche, die früher technisch oder wirtschaftlich uninteressant waren. Und ein hoher Datenbestand aus jahrzehntelangem Bergbau kann Geologen helfen, neue Modelle überhaupt erst zu entwickeln.

Arthur ist dafür ein außergewöhnlich großes Beispiel. Rochester zeigt gleichzeitig, weshalb Produzenten selbst an bestehenden Minen weiter nach dem nächsten Kapitel suchen.

Bei Sienna steht die erste Antwort noch aus

Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) befindet sich mit seinem Esmeralda County Gold Project ganz am Anfang eines solchen geologischen Prüfprozesses. Das Projekt umfasst rund 1.156 Acres in Nevada. Im Juli beauftragte Sienna Titan Drilling mit dem ersten Bohrprogramm auf dem Gebiet.

Bislang gehören unter anderem identifizierte Arsen-Indikatoren zur geologischen Ausgangslage. Arsen kann in bestimmten Goldsystemen als Pfadfinderelement dienen, ist für sich genommen aber kein Nachweis einer Goldlagerstätte. Erst Bohrungen können zeigen, welche Gesteine und Strukturen tatsächlich unter der Oberfläche liegen.

Ein direkter Vergleich mit Arthur oder Rochester wäre deshalb verfrüht. AngloGold besitzt bereits eine Reserve und eine Vormachbarkeitsstudie, Coeur betreibt eine aktive Mine. Sienna muss zunächst herausfinden, ob die bisherigen Explorationsannahmen überhaupt durch Daten aus dem Untergrund gestützt werden.

4,9 Mio. Unzen beginnen mit einer geologischen Frage

Genau darin steckt die spannendere Botschaft des Arthur-Projekts. Heute stehen dort 4,9 Mio. Unzen Reserve, eine mögliche Produktion von 500.000 Unzen jährlich und ein Investitionsvolumen von 3,6 Mrd. US-Dollar. 2018 begann die Geschichte dagegen mit einer Entdeckung und einer Reihe geologischer Fragen.

Coeur investiert gleichzeitig Rekordsummen, um seine eigene Projektpipeline zu füllen. Sienna steht mit Esmeralda noch vor dem ersten entscheidenden Datensatz.

Nevada zeigt damit, warum Exploration auch in einem der bekanntesten Goldstaaten der Welt nicht abgeschlossen ist. Der Untergrund verändert sich nicht. Aber die Fähigkeit, ihn zu verstehen, sehr wohl.

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Quellen

https://nevadaprojects.anglogoldashanti.com/news/2026/award-winning-discovery-advancing-arthur-gold-project-nevada-2026-03-26/
https://www.coeur.com/investors/news/news-details/2026/Coeur-Reports-Second-Quarter-2026-Results/default.aspx
https://www.coeur.com/investors/news/news-details/2026/Coeur-Provides-Exploration-Update-for-Palmarejo-and-Las-Chispas/default.aspx
https://www.siennaresources.com/2026/07/sienna-resources-inc-engages-driller-for-the-esmeralda-county-gold-project-in-nevada/

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Sienna Resources Inc
Land: kanadisch
ISIN: CA82621E2050
Sienna Resources Inc. - TSX.V:SIEN | USA:SNNAD | WKN:A418KR

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