© Foto: OpenAINordrest steigert Umsatz und Gewinn deutlich. Starkes Wachstum bei Firmenkunden, Reisen und Verteidigung treibt die positive Entwicklung.
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|Nordrest wächst zweistellig: Nordrest steigert Umsatz und Gewinn - diese Bereiche explodieren
|© Foto: OpenAINordrest steigert Umsatz und Gewinn deutlich. Starkes Wachstum bei Firmenkunden, Reisen und Verteidigung treibt die positive Entwicklung Enthaltene Werte: SE0022088217Den vollständigen...
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|13.05.
|Dividendenbekanntmachungen (13.05.2026)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABSOLENT AIR CARE GROUP AB SE0006256558 3,25 SEK 0,2978 EUR AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,4 USD 0,3407 EUR AMBEA AB SE0009663826 2...
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