Nur wenige Stunden nach starken Geschäftszahlen sorgt Nvidia erneut für Schlagzeilen. Laut einem Insiderbericht will der Chipkonzern 12,9 Milliarden US-Dollar für die KI-Plattform Hugging Face zahlen. Bei Nvidia geht es Schlag auf Schlag. Kurz nach der Präsentation überzeugender Geschäftszahlen soll der Konzern bereits den nächsten milliardenschweren Schritt planen. Wie The Information unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person berichtet, hat Nvidia die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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