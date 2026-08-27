Kathmandu - Nach der tödlichen Sturzflut in Nepal mit mindestens mehreren Dutzend Toten und Hunderten Vermissten gelten mindestens acht deutsche Staatsbürger als vermisst. Das teilte die nepalesische Tourismusbehörde am Donnerstag mit.
Laut einer offiziellen Liste der örtlichen Behörden werden in Nepal insgesamt 644 Menschen vermisst, davon sind 127 Einheimische. Die größte Gruppe an Ausländern unter den Vermissten stammt aus dem Nachbarland Indien mit 178 Vermissten. Darauf folgen die USA mit 65 und die Ukraine mit 53 vermissten Personen. Auch Staatsangehörige aus Ländern wie Malaysia mit 51, Australien mit 35, Großbritannien mit 33 sowie Kanada mit 25 zählen zu den vermissten Personen.
Auf Bildern war zu sehen, wie Sturzfluten Gebäude, Brücken und Straßen davonrissen oder schwer beschädigten. Nicht bei allen Aufnahmen war die Echtheit direkt verifizierbar.
Laut einer offiziellen Liste der örtlichen Behörden werden in Nepal insgesamt 644 Menschen vermisst, davon sind 127 Einheimische. Die größte Gruppe an Ausländern unter den Vermissten stammt aus dem Nachbarland Indien mit 178 Vermissten. Darauf folgen die USA mit 65 und die Ukraine mit 53 vermissten Personen. Auch Staatsangehörige aus Ländern wie Malaysia mit 51, Australien mit 35, Großbritannien mit 33 sowie Kanada mit 25 zählen zu den vermissten Personen.
Auf Bildern war zu sehen, wie Sturzfluten Gebäude, Brücken und Straßen davonrissen oder schwer beschädigten. Nicht bei allen Aufnahmen war die Echtheit direkt verifizierbar.
© 2026 dts Nachrichtenagentur