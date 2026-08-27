Marktkommentar von Dina Ting, CFA Head of Global Index Portfolio Management bei Franklin Templeton Die meisten von uns achten darauf, bei ihrer Portfoliostrategie nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Doch die inzwischen bekannte Sorge, dass die meisten Portfolios recht stark auf eine relativ kleine Gruppe grosser US-Technologieunternehmen konzentriert sind, bedeutet, dass Anleger möglicherweise weiterhin genau das tun. Die Körbe sehen lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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