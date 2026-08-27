Zürich - Angesichts des Umbaus am Flughafen Zürich verlegt die Swiss zwei Lounges vom Dock A in ein neu errichtetes Gebäude auf der Südseite des Dock B. Die beiden Lounges sollen im ersten Quartal 2027 eröffnet werden. Sie bieten den Gästen rund 20 Prozent mehr Fläche, wie die Swiss am Donnerstag in einem Communiqué mitteilte. Mit der Eröffnung der neuen Lounges im nächsten Jahr würden die heutigen Business und Senator Lounges sowie die Alpine Lounge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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