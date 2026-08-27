EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Sparkasse Oberösterreich Bank AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Sparkasse Oberösterreich Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://cdn.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Halbjahresfinanzbericht_30.06.2026_FINAL.pdf?forceDownload=1
Sprache: Englisch
Ort: https://cdn.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Interim_Report_30.06.2026_FINAL.pdf?forceDownload=1
27.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sparkasse Oberösterreich Bank AG
|Promenade 11-13
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.sparkasse-ooe.at
|LEI Code:
|V0VY22PV9D0HFTF8EI62
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2389708 27.08.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group