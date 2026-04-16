EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Sparkasse Oberösterreich Bank AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Sparkasse Oberösterreich Bank AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Jahresfinanzbericht_2025.pdf?forceDownload=1
Sprache: Englisch
Ort: https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Summary_of_the_Management_Report_2025.pdf?forceDownload=1
16.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sparkasse Oberösterreich Bank AG
|Promenade 11-13
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.sparkasse-ooe.at
|Ende der Mitteilung
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2309762 16.04.2026 CET/CEST
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