EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Sparkasse Oberösterreich Bank AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Sparkasse Oberösterreich Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Halbjahresfinanzbericht_30_06_2025_FINAL.pdf?forceDownload=1
Sprache: Englisch
Ort: https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/InterimReport_30_06_2025_FINAL.pdf?forceDownload=1
10.09.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sparkasse Oberösterreich Bank AG
|Promenade 11-13
|4021 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.sparkasse-ooe.at
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2195706 10.09.2025 CET/CEST
