Qualcomm legte Ende Juli die Finanzergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Der Markt zeigte sich enttäuscht vom Zahlenwerk und strafte die Aktie entsprechend ab. Mit großer Vehemenz lief die Qualcomm-Aktie damals auf den zentralen Unterstützungsbereich 146 US-Dollar / 140 US-Dollar zu. Ein Rücksetzer unter die wichtige Marke von 140 US-Dollar hätte die Aktie des Chipherstellers weiter in Bedrängnis gebracht und ihr weiteres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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