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Uber veröffentlicht Angebotsunterlage zum Übernahmeangebot für Delivery Hero



27.08.2026 / 11:27 CET/CEST

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Uber veröffentlicht Angebotsunterlage zum Übernahmeangebot für Delivery Hero Angebotsunterlage nach Genehmigung durch die Bafin veröffentlicht

Annahmeperiode hat am 27. August 2026 begonnen und endet am 5. November 2026

Angebotspreis von 41,50 Euro je Aktie für alle Delivery Hero-Aktionäre

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von circa 108 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs von Delivery Hero am 8. Mai 2026

Es wird erwartet, dass Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero zeitnah ihre gemeinsame begründete Stellungnahme veröffentlichen und das Angebot unterstützen SAN FRANCISCO - 27. August 2026 - Die Uber International Technologies II Corporation (die "Bieterin"), eine mittelbare hundertprozentige Tochtergesellschaft der Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER), hat heute nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("Bafin") die Angebotsunterlage für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden auf den Namen lautenden Stückaktien der Delivery Hero SE ("Delivery Hero", ISIN DE000A2E4K43), die nicht bereits von der Bieterin gehalten werden, veröffentlicht (das "Angebot"). Ab heute können Delivery Hero-Aktionäre das Angebot annehmen und ihre Aktien zum Angebotspreis von 41,50 Euro je Aktie in bar (der "Angebotspreis") andienen. Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von ca. 108 % gegenüber dem unbeeinflussten Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie am 8. Mai 2026 sowie einem Aufschlag von ca. 127 % gegenüber dem unbeeinflussten volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der Delivery Hero-Aktie in den letzten drei Monaten vor dem 8. Mai 2026 (einschließlich dieses Tages). Die Annahmeperiode beginnt heute, am 27. August 2026, und endet am 5. November 2026 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) beziehungsweise um 18:00 Uhr (Ortszeit New York). Es wird erwartet, dass Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero zeitnah ihre gemeinsame begründete Stellungnahme veröffentlichen und das Angebot unterstützen. Hintergrund der Transaktion Die Bieterin hat am 16. Juli 2026 ihre Absicht bekanntgegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Delivery Hero zu unterbreiten. Die Mobilitäts- und Lieferplattform umfasst damit zukünftig insgesamt 99 Märkte, mit einem gemeinsamen Pro-Forma Bruttobuchungsvolumen ("Gross Bookings") von 236 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Die Transaktion verdoppelt nahezu die Anzahl der Märkte (von 34 auf 58), in denen Uber sowohl Mobilitäts- als auch Lieferdienste anbieten wird. Vor der Veröffentlichung des Angebots hielt Uber ca. 24,77 % des ausgegebenen stimmberechtigten Grundkapitals von Delivery Hero sowie eine zusätzliche wirtschaftliche Beteiligung von ca. 11,74 % des Grundkapitals über Aktienderivate (die je nach Ausgestaltung ausschließlich einen Barausgleich vorsehen oder vorbehaltlich regulatorischer Freigaben eine physische Lieferung ermöglichen). Darüber hinaus hat Uber mit Prosus eine unwiderrufliche Verpflichtungserklärung zur Annahme des Angebots für 51.116.174 Delivery Hero-Aktien abgeschlossen, was ca. 16,68 % des Grundkapitals und der Stimmrechte von Delivery Hero entspricht und die wirtschaftliche Gesamtbeteiligung von Uber auf ca. 53 % erhöht. Uber hat sich verpflichtet, für einen Zeitraum von drei Jahren keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abzuschließen. Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Aktie des Grundkapitals von Delivery Hero - mit Ausnahme der von Delivery Hero gehaltenen eigenen Aktien -, einschließlich unter anderem der bereits von Uber gehaltenen Aktien, sowie bestimmten weiteren Bedingungen, darunter der Erteilung erforderlicher fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigaben, wie ausführlich in der Angebotsunterlage dargelegt. Delivery Hero hat gesondert vereinbart, bestimmte Geschäftsbereiche in 14 Märkten an SSW Partners zu veräußern, eine Investmentgesellschaft aus New York, die umfassende Erfahrung in komplexen grenzübergreifenden Transaktionen zwischen global operierenden Unternehmen hat. Diese Transaktion ist zwar vom Übernahmeangebot getrennt zu betrachten, ihr Vollzug setzt jedoch den Abschluss des Angebots voraus. Uber hat weder Einfluss auf SSW Partners noch auf die von SSW Partners erworbenen Delivery Hero-Geschäftsbereiche. Informationen für Delivery Hero-Aktionäre Delivery Hero-Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, sind aufgefordert, sich an ihre jeweilige Depotbank zu wenden, um ihre Aktien anzudienen. Dabei ist zu beachten, dass Depotbanken möglicherweise frühere interne Fristen setzen, die eine Annahme vor dem 5. November 2026 erfordern. Die Abwicklung des Angebots, einschließlich der Zahlung der Gegenleistung in bar, wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 erwartet. Die verbindliche deutsche Fassung der Angebotsunterlage, eine unverbindliche englische Übersetzung sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot sind unter www.delivering-value.com verfügbar. Exemplare der Angebotsunterlage können in Deutschland kostenlos bei der Morgan Stanley Europe SE, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Deutschland angefordert werden (Anfragen per Fax an +49 69 2166 7676 oder per E-Mail an newissues_germany@morganstanley.com unter Angabe einer vollständigen Post- oder E-Mail-Adresse, an die ein Exemplar der Angebotsunterlage zugesandt werden kann). Eine Aktionärs-Hotline für Fragen zum Angebot ist montags bis freitags zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr MEZ unter +49 69 92014 9702 oder über uber_x_deliveryhero@emberapartners.com erreichbar. Über Uber Ubers Mission ist es, durch Bewegung Möglichkeiten zu schaffen. Wir begannen 2010, um ein einfaches Problem zu lösen: Wie erhält man Zugang zu einer Fahrt auf Knopfdruck? Mehr als 79 Milliarden Fahrten später entwickeln wir Produkte, die Menschen näher an ihr Ziel bringen. Indem Uber verändert, wie Menschen, Lebensmittel und Dinge sich durch Städte bewegen, ist Uber eine Plattform, die die Welt für neue Möglichkeiten öffnet. Zukunftsgerichtete Aussage Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der geplanten Transaktion und Ubers künftiger Geschäftserwartungen, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen; erzielte Ergebnisse sollten nicht als Indikator für die zukünftige Entwicklung angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und anhand von Begriffen wie "erwartet", "glaubt", "wird fortsetzen", "könnte", "schätzt", "geht davon aus", "hofft", "beabsichtigt", "kann", "Ziel", "laufend", "plant", "potenziell", "prognostiziert", "sollte", "wird" oder "würde" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen erkannt werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Uber wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren betreffen unter anderem: Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der ausstehenden Transaktion, einschließlich des Ausbleibens oder der Verzögerung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, des Risikos, dass solche Genehmigungen mit Auflagen verbunden sein könnten, die sich nachteilig auf Uber oder die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion auswirken könnten, oder des Ausbleibens der Erfüllung einer der Vollzugsbedingungen des Übernahmeangebots, rechtzeitig oder überhaupt; Kosten, Aufwendungen oder Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Transaktion, das Ausbleiben der Realisierung der erwarteten Vorteile und Synergien der geplanten Transaktion innerhalb der erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt, die möglichen Auswirkungen der Ankündigung, des Schwebezustands oder des Vollzugs der geplanten Transaktion auf die Beziehungen zu Mitarbeitern, Händlern, Lieferanten, Kurieren und sonstigen Geschäftspartnern von Uber und/oder Delivery Hero, das Risiko von Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen Maßnahmen gegen Uber und/oder Delivery Hero, die Unfähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten, Änderungen von Rechtsvorschriften oder behördlichen Regelungen, die Uber oder Delivery Hero betreffen, die möglichen Auswirkungen der Transaktion auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage und die Betriebsergebnisse von Uber, die Fähigkeit, die geplante Transaktion zu den vorgesehenen Bedingungen abzuschließen, einschließlich der Finanzierungsbedingungen, des Zeitplans und der sonstigen Bedingungen, sowie wirtschaftliche, finanzielle, soziale oder politische Rahmenbedingungen, die sich nachteilig auf Uber, Delivery Hero oder die geplante Transaktion auswirken könnten. Weitere Informationen zu anderen potenziellen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind dem Jahresbericht von Uber auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie den nachfolgenden Quartalsberichten und sonstigen bei der Securities and Exchange Commission von Zeit zu Zeit eingereichten Unterlagen zu entnehmen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und etwaige hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die Uber zum gegenwärtigen Zeitpunkt für vertretbar hält. Uber übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das in der Angebotsunterlage beschriebene Übernahmeangebot wird weder direkt noch indirekt in Ländern oder Jurisdiktionen abgegeben werden, in denen dies als rechtswidrig erachtet würde oder anderweitig gegen anwendbare Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder welche Uber International Technologies II Corporation, Uber oder eine ihrer Tochtergesellschaften verpflichten würden, die Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots in wesentlicher Weise zu ändern oder anzupassen, eine zusätzliche Anmeldung bei einer staatlichen, aufsichtsrechtlichen oder sonstigen Behörde vorzunehmen oder zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Angebot zu ergreifen. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf solche Länder oder Jurisdiktionen auszudehnen. Sämtliche sich auf das Angebot beziehenden Unterlagen dürfen in solchen Ländern oder Jurisdiktionen weder verteilt noch in diese Länder oder Jurisdiktionen versandt werden, und sie dürfen nicht für den Zweck verwendet werden, den Kauf von Wertpapieren von Delivery Hero durch irgendeine Person oder Gesellschaft, die in diesen Ländern oder Jurisdiktionen ansässig oder gegründet ist, zu bewerben. Beschränkungen Die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Dementsprechend sollten sich Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, über diese Beschränkungen informieren und diese einhalten. Soweit nach anwendbarem Recht zulässig, lehnen die Bieterin und Uber jede Verantwortung oder Haftung für die Verletzung solcher Beschränkungen durch andere Personen ab. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze der jeweiligen Jurisdiktion darstellen. Weder Uber noch die Bieterin noch ihre jeweiligen Berater übernehmen die Verantwortung für eine Verletzung dieser Beschränkungen. Jeder Delivery Hero-Aktionär, der Zweifel an seiner Position hat, sollte unverzüglich einen geeigneten professionellen Berater konsultieren. Informationen für Delivery Hero-Aktionäre in den Vereinigten Staaten von Amerika Delivery Hero-Aktionäre in den Vereinigten Staaten von Amerika werden darauf hingewiesen, dass das Übernahmeangebot in Bezug auf Aktien einer nach deutschem Recht gegründeten Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea) abgegeben wird und den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung und Abwicklung eines solchen Angebots sowie bestimmter anwendbarer Bestimmungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten von Amerika unterliegt. Das Übernahmeangebot wird insbesondere nach Maßgabe (i) des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) und der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜG-Angebotsverordnung) sowie (ii) bestimmter anwendbarer Bestimmungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Delivery Hero-Aktien sind nicht an einer U.S. Wertpapierbörse gelistet und Delivery Hero unterliegt nicht den periodischen Berichtspflichten nach dem U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung (der Exchange Act) und ist nicht verpflichtet, nach diesem Gesetz Berichte bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die SEC) einzureichen; dementsprechend reicht Delivery Hero solche Berichte dort auch nicht ein. Das Übernahmeangebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Section 14(e) und Regulation 14E des U.S. Exchange Act unter Inanspruchnahme der Ausnahmen gemäß Rule 14d-1(d) des U.S. Exchange Act - bekannt als "Tier II"-Übernahmeangebot - und im Übrigen nach Maßgabe des Rechts der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Dementsprechend unterliegt das Übernahmeangebot den Offenlegungs- und Verfahrensanforderungen des deutschen Rechts, die sich teilweise - unter anderem in Bezug auf den Zeitplan des Übernahmeangebots, die Abwicklungsverfahren, Rücktrittsrechte, den Verzicht auf Angebotsbedingungen und den Zeitpunkt der Zahlungen - von den entsprechenden Anforderungen der Vereinigten Staaten von Amerika unterscheiden. Das Übernahmeangebot wird den Delivery Hero-Aktionären, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, zu denselben Bedingungen unterbreitet wie allen anderen Delivery Hero-Aktionären. Soweit nach anwendbarem Recht oder anwendbaren Vorschriften, einschließlich Rule 14e-5 des Exchange Act, zulässig, können die Bieterin und ihre verbundenen Unternehmen oder ihre Broker und deren verbundene Unternehmen(die als Beauftragte von der Bieterin oder ihrer verbundenen Unternehmen handeln) von Zeit zu Zeit nach dem Datum dieser Mitteilung und während der Annahmefrist des Übernahmeangebots außerhalb des Übernahmeangebots, direkt oder indirekt, angebotsgegenständliche Delivery Hero-Aktien erwerben oder Vereinbarungen über deren Erwerb treffen. Diese Erwerbe können entweder im freien Markt zu den marktüblichen Preisen oder im Rahmen privater Transaktionen zu ausgehandelten Preisen erfolgen. Soweit etwaige Erwerbe zu einem Preis je Aktie getätigt werden, der über dem Angebotspreis liegt, wird die Angebotsgegenleistung erhöht, um diesem höheren Preis zu entsprechen, sofern dies erforderlich ist. Soweit Informationen über solche Erwerbe oder Vereinbarungen über den Erwerb in Deutschland veröffentlicht werden, werden diese Informationen auf eine Weise bekannt gegeben, die vernünftigerweise geeignet sind, die U.S.-Aktionäre von Delivery Hero über diese Informationen zu unterrichten. Innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika werden außerhalb des Übernahmeangebots keine Erwerbe durch oder im Namen von Uber getätigt. Darüber hinaus können die Finanzberater von Uber im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs Handelsaktivitäten in Wertpapieren von Delivery Hero nachgehen, wozu auch Erwerbe oder Vereinbarungen über den Erwerb solcher Wertpapiere gehören können. Soweit ein solcher Finanzberater eine gemeinsam handelnde Person der Bieterin im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG ist, muss die Angebotsgegenleistung erhöht werden, um einem außerhalb des Übernahmeangebots gezahlten höheren Erwerbspreis zu entsprechen, sofern dies erforderlich ist. Soweit in Deutschland erforderlich, werden alle Informationen über solche Erwerbe in Deutschland in der nach deutschem Recht vorgeschriebenen Weise veröffentlicht. Weder die SEC noch eine Wertpapieraufsichtsbehörde eines U.S.-Bundesstaates hat das Übernahmeangebot genehmigt oder abgelehnt, sich zur Fairness oder Angemessenheit des Übernahmeangebots geäußert oder die Angemessenheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Offenlegung im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot kommentiert. Eine gegenteilige Behauptung stellt in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Straftat dar. Der Erhalt von Barmitteln im Rahmen des Übernahmeangebots kann für einen U.S.-Aktionär von Delivery Hero eine steuerpflichtige Transaktion für Zwecke der U.S.-Bundeseinkommensteuer und unter anwendbaren U.S.-bundesstaatlichen und lokalen sowie ausländischen und sonstigen Steuergesetzen darstellen. Jedem Inhaber von Delivery Hero-Aktien wird dringend empfohlen, unverzüglich seinen unabhängigen professionellen Berater bezüglich der steuerlichen Folgen der Annahme des Übernahmeangebots zu konsultieren. Für Delivery Hero-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika können sich Schwierigkeiten ergeben, ihre Rechte und Ansprüche nach Bundesvorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika zum Wertpapierrecht durchzusetzen, da Delivery Hero ihren Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika hat und einige oder sämtliche ihrer Organmitglieder außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind. U.S.-Aktionäre sind möglicherweise nicht in der Lage, eine Gesellschaft mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder deren Organmitglieder vor einem Gericht außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wegen Verletzung von Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika zu verklagen. Des Weiteren können sich Schwierigkeiten ergeben, Entscheidungen eines Gerichts der Vereinigten Staaten von Amerika gegen eine Gesellschaft mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zu vollstrecken. Kontakt Uber Investoren: investor@uber.com Presse: press@uber.com



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